شكرا لقرائتكم صالح جمعة يطلب الرحيل عن الأهلي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب صالح جمعة لاعب وسط الأهلي الرحيل عن ناديه رسمياً بعد انتهاء الموسم الجاري وقبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكداً لإدارة ناديه أن يملك عرضين أحدهما محلياً والأخر خارجي وأنه يتمسك بالرحيل للحصول على فرصة اللعب والتي يراها صعبة في وجود الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على رأس الجهاز الفني.

ورغم معاناة صالح جمعة من الإصابة بفيروس كورونا إلا أن اللاعب أجري عدداً من الاتصالات الهاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أكد له خلالها رغبته في الرحيل مبدياً استعداده لجلب عرض للرحيل خلال الساعات القادمة.

أعلن عبد الرحمن مجدى وكيل أعمال صالح جمعة لاعب الأهلى عزمه عقد جلسة اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء لإعلان القرار النهائى سواء باستمرار اللاعب أو رحيله، وقال عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على تويتر: "جلسة تجمعني بالكابتن سيد عبدالحفيظ اليوم لتحديد الموقف النهائي لبقاء صالح جمعة أو رحيله عن النادي الأهلي".

وظهرت نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها صالح جمعة لاعب وسط الأهلي أمس الأحد ، وجاءت إيجابية مُجدداً، ليقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني استبعاده من مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتعرض صالح جمعة للإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في استبعاده من تدريبات ومباريات الأهلي وأخرها مواجهة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 2/1.