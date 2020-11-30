شكرا لقرائتكم إيجابية مسحة ديانج وشريف وريان فى الأهلى مجدداُ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ظهرت نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها ثلاثي الأهلي المصاب بكورونا اليو ديانج ومحمد شريف وأحمد ريان وجاءت إيجابية مُجدداً، ليقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني استبعادهم من مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وكانت نتيجة مسحة كورونا لصالح جمعة لاعب الفريق المصاب بكورونا ايجابية أيضاً، وغاب صالح جمعة عن مباريات الأهلي وأخرها مواجهة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 2/1

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أقام حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة مساء أمس الأول ، السبت، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها المارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات.