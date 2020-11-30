شكرا لقرائتكم محسن صالح يغازل الأهلى: يا بخته..وَيَا سعده..وَيَا هناه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تغنى محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بناديه عقب تتويجه بطلا لدوري الابطال الافريقى تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ، وكتب محسن صالح عبر تويتر :"‏(يا بخته..وَيَا سعده..وَيَا هناه)اللي يدرب الاهلي ده يوم مناه..جمهور ادارة أضواء مهارة كل الظروف وكمان فلوس متوفراله. الشطارة لما يروح لنادي تاني يثبت جدارة.المايسترو قالها عبارة:(الاهلي)بأي حد يجيب بطوله..بجوزيه بفايلر بعم حارس وبسهولة..موسيماني في الاهلي بقي اشهر من جوارديولا".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أقام حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة مساء السبت، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها النارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات ،

من جانبه ، أعرب محمود الخطيب رئيس النادى ، عن سعادته البالغة بتحقيق الفريق الكروى الأول لقب أفريقيا التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء ، قائلاً: "سعيد جدًا باستعادة اللقب الغائب منذ سنوات، والأهلى يستحق يكون فى هذه المكانة، واجيال لاعبين وأجهزة فنية وإدارة تعمل بحب وكأسرة واحدة، ومعهم جماهير الأهلى لدفع تلك العجلة.