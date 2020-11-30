شكرا لقرائتكم خبر عن خيمنيز يتحسن بعد جراحة ناجحة في الرأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي خضوع لاعبه راؤول خيمينيز الأحد لعملية جراحية ناجحة بسبب إصابته بكسر في الجمجمة بعد اصطدامه مع البرازيلي دافيد لويز في مباراة الفوز على أرسنال 2-1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وذكر النادي في بيان: تعرض راؤول خمينيز لكسر في جمجمة الرأس، خضع لعملية جراحية ناجحة في لندن وهو في حالة صحية جيدة، سيبقى تحت الملاحظة لعدة أيام حتى يبدأ عملية التعافي.

وتقدم النادي بالشكر إلى الطاقم الطبي لنادي أرسنال، وموظفي المستشفى والجراحين.



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