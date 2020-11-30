سيرينو يقترب بشدة من الأهلي بعد جلسة الخطيب ورئيس صن داونز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة الأوروجواياني جاستن سيرينو، صانع ألعاب نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الإثنين، إن سيرينو قريب من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية وذلك بعد الجلسة التي جمعت بين رئيس القلعة الحمراء الكابتن محمود الخطيب ورئيس نادي صن داونز.

وأضاف شوبير أن سيرينو اقترب من الانضمام إلى النادي الأهلي بعد جلسة ودية جمعت بين باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز ومحمود الخطيب.

وأشار الإعلامي إلى أن باتريس موتسيبي كان متواجداً في مدرجات نهائي دوري أبطال إفريقيا بين نادي الزمالك والأهلي، حيث كان حريصاً على دعم المدير الفني للأهلي موسيماني في هذه المباراة الصعبة.

وقال شوبير إن موتسيبي جمعته جلسة ودية بينه وبين محمود الخطيب، حيث تطرقوا إلى الحديث عن بعض الملفات التي بالتأكيد أن سيرينو من ضمنها، وبعد ذلك سافر إلى جنوب إفريقيا بطائرة خاصة بعد مباركته لموسيماني على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى أن الأهلي توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.