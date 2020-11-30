"الفوز بخماسية والإطاحة بالزمالك".. موسيماني يكشف أسباب جعلته مدربًا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه يحمل الكثير من الذكريات مع جماهير صندوانز الجنوب أفريقي، مضيفًا أنه لم يكن ليصبح مدربًا للأهلي إذا لم يقم بعمله على أكمل وجه.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي، عقب رحيل السويسري رينيه فايلر، ليكمل المدرب الجنوب أفريقي مشوار الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا ونجح في التتويج باللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء طيلة 7 سنوات.

وخلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قال موسيماني: "لدي ذكريات كثيرة مع جماهير صنداونز، لمدة 8 سنوات حققنا الكثير من البطولات، رددنا الكثير من الأغاني، أطلقنا اللافتات والأعلام".

وتابع: "هم من أعطوني الفرصة، أنا هنا بسبب تلك الجماهير، إن لم أتواجد في صندوانز لم أكن لأدرب الأهلي".

وأضاف: "لذلك أنا ممتن للجماهير والفريق ورئيس نادي صنداونز، هم من أعطوني الفرصة لكي أتواجد هنا، لقد عملت بقوة، لم تكن الفرصة سهلة".

وواصل موسيماني حديثه: "لم أكن لأتواجد هنا إن لم أفز على الزمالك في نهائي 2016، وإن لم أتفوق على الأهلي بنتيجة 5-0.، لقد قمت بعملي لكي أتواجد هنا".

وأتم حديثه: "أنا سعيد لأنني مدرب الأهلي.. نادي كبير وعريق".