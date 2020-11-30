النجم التونسي: التعاقد مع الحضري كمدرب؟ أي جهاز فني يتمنى ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال قيس عاشور المتحدث باسم نادي النجم الساحلي، إن أي فريق يتمنى تواجد المصري عصام الحضري في جهازه الفني، مضيفًا أنه من المقرر أن يصل الاسبوع المقبل.

وكان الحضري قد أكد في تصريحات خاص لمصراوي، أن هناك رتوش أخيرة تفصل انضمامه للجهاز الفني لنادي النجم الساحلي التونسي كمدرب لحراس مرمى الفريق.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس، قال عاشور: "سعداء بانضمام الحضري للجاهز الفني للنجم، أي فريق يتمنى تواجد الحضري بين جهازه الفني".

وأضاف: "من المقرر أن يصل إلى تونس خلال الاسبوع المقبل، وسيتم توقيع العقود والاتفاق على كافة التفاصيل".

وأتم: "اختيار الحضري كان بناء على ترشيح من مجلس إدارة النادي، المفاوضات معه كانت سهلة، النجم فريق كبير وكذلك الحضري كان حارس مرمى مخضرم".

جدير بالذكر أن الحضري أعلن مؤخرًا اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.