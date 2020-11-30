بالفيديو.. لاعبو بوكا جونيورز يُحَيون مارادونا وابنته تدخل في نوبة بكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه لاعبو بوكا جونيورز التحية لـ"دالما" ابنة مارادونا بعد إحراز لاعب الفريق إيدوين كاردونا الهدف الأول لفريقه في مرمى نيولز أولد بويز ضمن كأس رابطة المحترفين بالأرجنتين والذي أقيم في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

ودخلت "دالما" في نوبة بكاء، لفراق والدها مارادونا الذي كان دائما يتواجد معها في الغرفة المخصصة له بالمدرجات لدعم فريقه القديم بوكا جونيورز.

وحملت قمصان لاعبي بوكا اسم الأسطورة الراحل مارادونا.

ولعب مارادونا لفريق بوكا جونيورز، في بداية مسيرته عامي 1981–1982، قبل أن يختتم مسيرته في النادي خلال الفترة من 1995، حتى 1997.

وودع العالم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما يوم الأربعاء الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وانتهت المباراة بفوز بوكا جونيورز على حساب نيولز أولد بويز بفوز الأول بهدفين نظيفين.