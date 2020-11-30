وكيله لمصراوي: جيرالدو مستمر مع الأهلي لحين إشعار آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال هشام بن صالح وكيل جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن اللاعب الإنجولي مستمر بين صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال بن صالح: "بشكل نهائي، جيرالدو مستمر مع الأهلي ولن يرحل في فترة الانتقالات الحالية".

وأضاف: "اللاعب باقي في الأهلي لحين إشعار آخر، تلقينا بعض العروض خلال الفترة الماضية لكنها لم تحمل الصفة الرسمية".

وأتم: "الأهلي قرر بقاء جيرالدو علي الأقل لحين فترة الانتقالات الشتوية".

جدير بالذكر أن قائمة الأهلي تضم حاليًا 5 لاعبين أجانب بخلاف لاعب شمال أفريقي يعامل معاملة المصري وهم "علي معلول، جونيور أجايي، أليو ديانج، أليو بادجي، جيرالدو، وبدر بانون"، ليصبح الفريق الأحمر مُطالب بالاستغناء عن أحد الأجانب طبقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.