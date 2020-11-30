"أشهر من جوارديولا".. محسن صالح يتغنى بموسيماني مدرب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: قال محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إن بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول أصبح أشهر من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي ومدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال صالح: "يابخته..وَيَا سعده..وَيَا هناه.. اللي يدرب الأهلي ده يوم مناه". وأضاف: "جمهور.. إدارة.. أضواء.. مهارة.. كل الظروف وكمان فلوس متوفراله، الشطارة لما يروح لنادي تاني يثبت جدارة". وتابع: "المايسترو قالها عبارة (الأهلي) بأي حد يجيب بطولة، بجوزيه بفايلر بعم حارس وبسهولة". وأتم: "موسيماني في الأهلي بقي أشهر من جوارديولا". جدير بالذكر أن الأهلي تُوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة النهائي.

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