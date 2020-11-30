بكري: لجنة الكرة تتولى ملف التجديد للاعبي الزمالك.. ورمزي مرشحًا للانضمام لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إنه سيتسلم مهام عمله في تمام الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين، كما أعلن تشكيل لجنتين، الأولى لإدارة ملف كرة القدم والثانية تُدعى لجنة الحكماء.

وكان وزارة الرياضة قد أعلنت أمس الأحد، إيقاف مجلس الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أمور النادي مكون من أحمد بكري، على أن يتواجد في عضوية اللجنة المؤقتة الثنائي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر راديو أون سبورت، قال بكري: "سنتسلم إدارة نادي الزمالك في تمام الثانية عشر ظهر اليوم، أطمأن جماهير النادي على فريق الكرة".

وأضاف: "تم تعيين لجنة لإدارة كرة القدم تضم أيمن يونس، عبدالحليم علي وأشرف قاسم، كما تواصلنا مع أحمد رمزي للانضمام للجنة وأبدى ترحيبًا للوقوف بجوار نادي الزمالك".

وتابع: "سنساند وندعم اللجنة بكل ما أوتينا من قوة، هم أبناء النادي وأكثر حرصًا على مصلحة فريق الكرة".

وأتم: "سنعقد اجتماعًا مع لجنة الكرة اليوم، وهي ستتولى أمر التجديد للاعبين وحسم ملف الكرة".