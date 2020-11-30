جامعة القاهرة تكرم جونيور أجايي على هامش احتفالية تخريج دبلومة فيفا

احتفلت جامعة القاهرة بتخريج دفعة جديدة من دبلوم الإدارة الرياضية بالشراكة مع المركز الدولي للدراسات الرياضية "cies" الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحضور نخبة كبيرة من الدارسين والمحاضرين وأساتذة الجامعة وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وشهد حفل التكريم تواجد نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي النيجيري جونيور أجايي الذي حرص على التواجد في الاحتفالية واستلام درع تكريم من جامعة القاهرة على مجمل مشواره في عالم الساحرة المستديرة وتحديداً مع القلعة الحمراء.

وأعرب لاعب الأهلي عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة مشددًا على أنه فخور برغبة العديد من الدارسين في ثقل حياتهم المهنية بدراسات متطورة يشرف عليها فيفا والتي تعكس التقدم الملحوظ للكرة المصرية والإفريقية.

واختتمت جامعة القاهرة في أكتوبر الماضي اختبارات الدارسين ببرنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية "دبلومة فيفا"، الذي تشرف عليه بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وجامعة نيوشاتيل السويسرية والتي قامت لأول مرة بتقييم مشروعات التخرج للدارسين عبر الانترنت.

وضمت لجنة التحكيم كل من: "البروفيسور بيير لافرانشي المنسق الأكاديمي للبرنامج على مستوي العالم، الدكتور وائل قرطام المنسق العلمي للبرنامج، الدكتور عمرو محب ممثل CIES بمصر، الدكتورة نور الزيني أستاذ الاتصال الرياضي، زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط

بالنادي الأهلي والمحاضر بالدبلومة، نصر عزام المحامي الرياضي، والدكتور أشرف الميداني أستاذ الإدارة الرياضية، والدكتور حسن الصادي، ودكتور محمد قطب المدير التنفيذي للبرنامج.

شارك في الدفعة الحالية للدبلومة الزملاء الصحفيين أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة ونورهان طمان المحررة بصحيفة اليوم السابع واللذين تقدما بمشروع تخرج خاص بإنشاء المدينة الصحية والبيئية والتي تهدف الى استخدام النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها وشاركهم في البحث عدد من الدارسين أمام إيهاب حمدي ولؤي هشام ومحمد مدحت بالإضافة الى الإعلامية منى عبد الكريم والزميل عمرو فهمي الذي حاز على جائزة أفضل بحث مقدم من الدارسين والذي سيتم مشاركته في المسابقة الدولية التي يتم فيها تكريم الفائزين من قبل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

من جانبه، أشاد عمرو محب القائم بأعمال مترجم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقدرة الدارسين في النسخة المنتهية على تجاوز التحديات التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً وقدرتهم على الوصول الى المرحلة النهائية بتقديم عدد من المشروعات التي أتمنى أن تفيد الكرة المصرية والعربية والإفريقية.

أضاف عمرو محب أنه سعيد

للغاية بتفهم النادي الأهلي لطبيعة عمله في دبلومة فيفا رغم الارتباطات المتتالية للفريق مشدداً على أنه يأمل ان ينال البحث الفائز في مصر خلال العام الحالي ثقة لجنة التحكيم الدولية التي ستختار من بين 17 جامعة حول العالم الفائز ليكون أول بحث من جامعة القاهرة ينال هذا التكريم.

وقال عمرو محب أن عددا ليس بالقليل من الخريجين استطاعوا تقلد مناصب عديدة في الكرة المصرية من بينهم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة حالياً وليد العطار والسابق ثروت سويلم بخلاف نجوم كبار في اللعبة عبر الأجيال.

من جانبها تحدثت الدكتورة نور الزيني المحاضر ببرنامج دبلوم الإدارة الرياضية عن الخريجين قائلة: "وسط ظروف صعبة وعبر منصات التواصل استطاع هذا الجيد ان يضع لنفسه مكاناً كبيراً بين أسرة الدارسين حول العالم والذين يقدمون نموذجاً إدارياً ناجحا في كل القطاعات التي يتولون المسئولية فيها.

أضافت نور الزيني أن المنافسة كانت صعبة للغاية بين الدارسين للوصول الى البحث الفائز خاصة وأن الأفكار جاءت بالكامل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتساهم بشدة في حل مشكلات مجتمع الرياضة وكرة القدم تحديداً.

في السياق نفسه، دعا الدكتور وائل قرطام الممثل الأكاديمي لبرنامج الإدارة الرياضية بجامعة القاهرة الى تمسك الدارسين بمشاريع التخرج ومحاولة تطبيق الأمر على أرض الواقع، مشيراً الى أن نخبة من أساتذة الإدارة الرياضية في مصر والعالم استطاعوا أن يرتقوا بفكر الدارسين للاحترافية.

أضاف وائل قرطام ان الدفعة الحالية كانت الأكبر عدداً بعد تقدم الآف لجامعة القاهرة للحصول على الدبلومة الا أن اختيار العناصر التي رأينا فيها القدرة على منح سوق العمل إضافة كان سبباً رئيسيا في اختيارهم.