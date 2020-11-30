شوبير يعلن رحيل بادجي عن الأهلي واستمرار جيرالدو

أعلن الإعلامي أحمد شوبير رحيل السنغالى أليو بادجى عن النادى الاأهلى واستمرار الأنجولى جيرالدو حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال شوبير، خلال تصريحات له عبر برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:

"بادجى يملك عرضي إعارة أحدهما فرنسى والآخر بولندى، والأهلى سوف يقرر إعارته اليوم بشكل نهائى مع رفع اسمه من قائمة الفريق واللجنة القانونية بالنادى تدرس الرتوش القانوينة بشأن هذه الخطوة بشكل قانونى سليم".

وتابع جيرالدو سوف يستمر فى الأهلى حتى إشعار آخر، ليس هناك أى خطوة تخصه فى الوقت الحالى".

واختتم شوبير: "الأهلى استغنى عن باسم علي، واللاعب وقع للمقاولون العرب، ليعود له بداية من الموسم الجديد".