سموحة يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة ويواجه إنبى الأربعاء

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه بقيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته اليومية على فتريتن طبقا لبرنامج الإعداد المحدد من قبل الجهاز الفنى، وذلك فى اطار الإستعداد لإنطلاق بطولة الدورى العام الجديدة وذلك بمعسكر الفريق المقام فى القاهرة.

وخاض الفريق مواجهة ودية أمس أمام بيراميدز وقان فيها المدير الفنى بخوض اللقاء بتشكلين مختلفين من أجل الوقوف على حقيقة المستوى الفنى والبدنى الذى وصل اليه اللاعبين قبل انطلاق المعترك الكروى.

واستغل أحمد سامى وجهازه المعاون المباريات الودية التى خاضها "الموج الأرزق" فى الفترة الأخيرة من اجل تحقيق الإنسجام والتفاهم المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، وخاصة

وان سقف طموحات الإدارة مرتفع للغاية فى ظل القدرات التدريبية الكبيرة التى يتمتع بها المدير الفنى وأيضا تحسبا للمشاركة فى البطولة العربية فى موسمها الجديد. وقد أبدى المدير الفنى لسموحة ارتياحه الشديد بعد المتسوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعبين خلال مواجه بيراميدز ووجود تقارب كبير فى مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا بالإضافة إلى الوصول الى درجة كبيرة من الإنسجام بين كل العناصر المقيدة فى قائمة الفريق فى الموسم الجديد. ويخوض سموحه مباراة ودية جديدة يوم الأربعاء المقبل أمام إنبى فى ختام مبارياته الودية بالقاهرة قبل العودة إلى الأسكندرية مرة آخرى ولإستعداد لمواجهة غزل المحلة فى افتتاح بطولة الدورى العام.

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن سموحة كلا من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.