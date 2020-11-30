أشرف صبحي يلتقي شباب جامعة الأزهر في حوار مفتوح

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، لقاءً حوارياً مع شباب وفتيات جامعة الأزهر ، لاستعراض مبادرة وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام " مصر أولاً ..لا للتعصب " ، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ومحمد عبد الفتاح الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير ، ولفيف من قيادات الجامعة والوزارة .

تحدث الدكتور أشرف صبحي عن " مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب " وكيف كان تأثيرها الإيجابي أثناء مباراة النهائي الأفريقي ، مؤكداً أن الوزارة بصدد إختيار شباب لتمثيل المبادرة ليكونوا مدربين بعد دراسة الظاهرة بتعمق وكيفية نشر ثقافة التعايش وقبول الآخر .

وصرح بأن المبادرة تشملها كافة برامج وأنشطة الوزارة بمختلف الإدارات المركزية ولفترة طويلة من أجل الوصول لكافة الشباب بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة ، مشيراً أن استمرارية المبادرة هو الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة لخلق أجواء خالية من التعصب في المجتمع وبخاصة الرياضي .

و جدد " صبحي " دعوته إلي نشر وتدعيم القيم

وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص على التعاون مع جامعة الأزهر، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة .

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل بشكل متوازي من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية .

ودعا الدكتور أشرف صبحي الشباب والفتيات للمشاركة في حملة "تصدوا معنا" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتصدي للشائعات، والكشف عن الحقائق في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد .

من جانبه، قدم رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه لأنشطة وبرامج الجامعة، مؤكدا دور الوزارة الحيوي في إثراء الحركة الشبابية والرياضية داخل المجتمع.

وعلي هامش اللقاء ، تفقد الدكتور اشرف صبحى الملاعب الرياضية و تجهيزاتها لإقامة الانشطة الرياضية والشبابية عليها ، والمركز الإعلامي وجدارية رؤساء الجامعة ومخيم الجوالة الدائم ، ومعرض مراكز فنون الجامعات التابع لوزارة الشباب والرياضة .

وتلببة لمطالب شباب الجامعة ، وعد وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إنشاء صالة مغطاة وحمام سباحة ، بالإضافة إلي رفع كفاءة ملعب كلية التربية الرياضية .

الإدارات المركزية ولفترة طويلة من أجل الوصول لكافة الشباب بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة ، مشيراً أن استمرارية المبادرة هو الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة لخلق أجواء خالية من التعصب في المجتمع وبخاصة الرياضي .و جدد " صبحي " دعوته إلي نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة فى خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية .وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص على التعاون مع جامعة الأزهر، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة .وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل بشكل متوازي من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية .ودعا الدكتور أشرف صبحي الشباب والفتيات للمشاركة في حملة "تصدوا معنا" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتصدي للشائعات، والكشف عن الحقائق في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد .من جانبه، قدم رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه لأنشطة وبرامج الجامعة، مؤكدا دور الوزارة الحيوي في إثراء الحركة الشبابية والرياضية داخل المجتمع.وعلي هامش اللقاء ، تفقد الدكتور اشرف صبحى الملاعب الرياضية و تجهيزاتها لإقامة الانشطة الرياضية والشبابية عليها ، والمركز الإعلامي وجدارية رؤساء الجامعة ومخيم الجوالة الدائم ، ومعرض مراكز فنون الجامعات التابع لوزارة الشباب والرياضة .وتلببة لمطالب شباب الجامعة ، وعد وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إنشاء صالة مغطاة وحمام سباحة ، بالإضافة إلي رفع كفاءة ملعب كلية التربية الرياضية .

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