الشرطة تحقق مع طبيب مارادونا

تجري الشرطة في الأرجنتين، تحقيقًا مع ليوبولدو لوكي طبيب الأسطورة الراحل دييجو مارادونا في شأن وفاة الأخير، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإنه تم تفتيش منزل طبيب مارادونا من قبل 30 شرطي، عقب وفاة مارادونا.

وقال الطبيب في تصريحات نقلتها الصحيفة الإيطالية: " "فعلت كل ما بوسعي لإنقاذ صديقي، كان مثل

أبي، لكنه كان قد قرر الرحيل".

وواصل "في مرات عديدة كان يطردني كأب متمرد غاضب وفي اليوم التالي يتصل بي ويقول لي إنه بخير وأن علي الابتعاد".

وأكمل "حدث الأمر مرات عديدة لأن علاقتنا كانت مختلفة".

وتابع "ذات يوم لم أرغب في ترك غرفته وأخبرني أنه سيلكمني في

وجهي، أخبرته أنه بحاجة للنهوض أولا لكي يلحق بي، كنت مشتتا لبعض الوقت وقفز فوقي لكنني وصلت لهدفي لأنه نهض من سريره أخيرا".

وأردف "في اليوم التالي، نزعت الضمادات من على رأسه، وبابتسامة قال لي، أنت خائف؟ أليس كذلك؟ كان على الأريكة وأغلق عينيه تظاهر بالنوم".

وأتم "أنا مسؤول عن إطالة عمره بعض الشيء، كان هناك ممرضين وممرضات في منزله لأنني استخدمت عذر إجراء الجراحة له، لكن في جانب الجراحة كان بخير تماما".