المقاولون العرب يضم حمدي زكي لاعب الإسماعيلي وابتعاد شكري نجيب عن الصورة

توصل مسؤولو نادي المقاولون العرب، لإتفاق نهائي مع نظيره الإسماعيلي بشأن ضم حمدي زكي لاعب الدراويش.

وأكد المقاولون العرب بأن اللاعب بات قريبًا من ضم حمدي زكي لصفوف الفريق، بصيغة بيع نهائي، من أجل تعزيز صفوف ذئاب الجبل، استعدادا للموسم الجديد والكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى النحاس المدير الفني لفريق المقاولون،

لتعزيز خط هجوم ذئاب الجبل، خاصة، بعد ابتعاد شكري نجيب عن الصورة وصعوبة عودته بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع المقاولون، وقدم موسم جيد مع الفريق. ضم المقاولون العرب حتى الأن التونسيان هيثم الجويني، ووسام النغموشي، لاعبي الترجي، أحمد عبد العزيز لاعب إنبي، أحمد مجدي لاعب الزمالك والجونة السابق، أحمد داوودا لاعب طلائع الجيش، أحمد شكري لاعب إنبي السابق، ويقترب من ضم كابوريا لاعب طلائع الجيش.

على الجانب الآخر، فتح مسؤولو المقاولون العرب، اتصالاتهم مع النادي الأهلي من أجل ضم باسم علي الظهير الأيمن للمارد الأحمر، في ظل رغبة النحاس بتدعيم الجبهة اليمني قبل الموسم الجديد.