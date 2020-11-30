وصول المستشار أحمد البكري إلى الزمالك لاستلام مهام رئاسة النادي

وصل، منذ قليل، المستشار أحمد البكري إلى نادي الزمالك، لاستلام مهامه في منصب الرئيس المؤقت لمجلس إدارة النادي الأبيض، التي كُلف بها من وزارة الشباب والرياضة، كما تواجد القاضي هشام إبراهيم، والمحامي الأول محمد سيد عطية‏، أعضاء اللجنة المكلفة بالإدارة.

كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أمس الأحد، إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك والواردة بالتقارير، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، مع وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك، والمدير التنفيذي، والمدير المالى، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس

الإدارة أيهما أقرب.

كذلك تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

كما تم وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى، والشرقية الرياضى، والقاهرة الرياضى، بصفة مؤقتة، وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى النيابة العامة، وتكليف مديريات الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

أيضاً تم حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتي وبرما وميت يزيد بالغربية، والميناء بالبحر

الأحمر، وتلا وقويسنا بالمنوفية، والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية، والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ، والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية، وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة، وميت الخولى بدمياط، والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية، ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط، وشنهور وبهجورة والصياد بقنا، وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة، والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف.على أن يتم إحالة المخالفات الخاصة بها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.