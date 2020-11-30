شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسلة يتصدر مجموعته بتصفيات إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب المصري لكرة السلة رجال على نظيره المغربي بنتيجة 76-99، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا. وواصل المنتخب الوطني انتصاراته خلال مرحلة الذهاب ليحقق فوزه الثالث على التوالي خلال التصفيات، إذ حقق الفوز على أوغندا بنتيجة 77-96، والرأس الأخضر بنتيحة 82-91، قبل ملاقاة المنتخب المغربي.

وكان من أبرز المسجلين في صفوف المنتخب خلال التصفيات: عمر طارق وإيهاب أمين وعمرو الجندي وأحمد عادل. وبهذه النتيحة انهى منتخب الفراعنة المرحلة الأولى من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا في الصدراة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل كل من منتخب أوغندا والرأس الأخضر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وجاءت المغرب في المركز الأخير برصيد 3 نقاط. ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات مرحلة الإياب فبراير المقبل 2021.