شكرا لقرائتكم الأهلي يتمسك بإقامة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو الأهلي تمسكهم بإقامة السوبر الافريقي في مصر في الموعد المُحدد من قبل الاتحاد الافريقي الكاف يوم 10 ديسمبر المقبل، مشددين أنه لن يتم قبول نقل المباراة الى أي بلد بعد ابلاغنا بإقامته في مصر وأخذ كافة الاستعدادات في هذا الشأن.

ويواجه الأهلي نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الافريقي بعد حسم الفريق الأحمر لقب دوري الأبطال بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2/1، وفوز نهضة بركان على بيراميدز في المباراة النهائية.

وكان كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي قد كشف موقف النادي المغربي من مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي في مصر، وقال المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي :"نرفض نهائيا خرض اللقاء في القاهرة..طلبنا من الكاف مواجهة الأهلي علي أي ملعب محايد خارج القاهرة والمغرب".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أقام حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة مساء أمس الأول ، السبت، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها النارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات .