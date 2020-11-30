شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مهمتنا الحفاظ على فرقة الزمالك لحين عودة المجلس أو انتخاب آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك طبيعة دوره فى المرحلة المقبلة مع القلعة البيضاء ، حيث كتب عبر حسابه على تويتر : "نحافظ على فرقة الكرة أهم أولويتنا.. بصراحه مجموعه لاعبين صعب تكرارهم.. رجاله وأبطال متميزين بجد.دلوقتي يرجع مجلس الإداره تاني بعد حل المشكله أو انتخابات ومجلس إداره جديد.. المهم نلتزم نحافظ على الفرقه زي ما هي ده دورنا كأولاد للنادي ناحيه الفريق وجماهيره العظيمه .يارب..دعواتكم".

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.