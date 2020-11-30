شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد البكرى يعلن موافقة أحمد رمزى على التواجد فى لجنة الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك أن أحمد رمزى نجم الزمالك الاسبق وافق على التواجد فى لجنة إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، وقال أحمد البكرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبيرعبرإذاعة أون سبورت إف إم :" ملف كرة القدم أهم ملف فى أولوياتى داخل نادى الزمالك وليس هناك مساس باللاعبين والجهاز الفريق وسوف ندعمهم بكل قوة ".

وتابع أحمد البكرى :" تم تشكيل لجنة لإدارة الكرة من كبار رموز الزمالك تضم أيمن يونس وعبد الحليم على وأشرف قاسم وتم ترشيح أحمد رمزى ووافق على التواجد ولكنه خارج القاهرة حالياً، وسوف تكون هذه اللجنة مسئولية بشكل كامل عن قطاع الكرة ونحن ندعمها فقط "

وعن الصفقات الجديدة للزمالك قال أحمد البكرى :" حينما نتسلم النادى سوف نرى الخزينة وأموال النادى ونشوف التدعيمات الجديدة على الفور، وسوف نشكل لجنة تنفيذية يكون دورها التنسبيق بين الادارات المختلفة فى النادى وبين اللجنة المعينة لإدارة الزمالك وسوف نتخذ قرار بتعيين مدير تنفيذى بعد دراسة الأمر"

وأكمل :" مخالفات مجلس الزمالك السابقة ليس لنا علاقة بها فهى متروكة لوزارة الشباب والرياضة، وأطمأن كل مسئول فى الزمالك أنه سوف يستمر فى موقعه وليس هناك أى إقالة أو شطب وسوف نصرف المستحقات المتأخرة على الزمالك بحسب المبالغ الموجودة فى الخزينة".

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، التى تستلم النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.