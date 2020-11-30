شكرا لقرائتكم أيمن يونس : مهمتنا الحفاظ على فرقة الزمالك المتميزة لحين عودة المجلس أو انتخاب آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك طبيعة دوره فى المرحلة المقبلة مع القلعة البيضاء ، حيث كتب عبر حسابه على تويتر : "نحافظ علي فرقه الكره أهم أولويتنا..بصراحه مجموعه لاعبين صعب تكرارهم..رجاله وأبطال متميزين بجد.دلوقتي يرجع مجلس الإداره تاني بعد حل المشكله أو انتخابات و مجلس إداره جديد..المهم نلتزم نحافظ علي الفرقه زي ما هي ده دورنا كأولاد للنادي ناحيه الفريق وجماهيره العظيمه .يارب..دعواتكم"

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، التى تستلم النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.