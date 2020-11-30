شكرا لقرائتكم شوبير يكشف كواليس جلسة رئيس صن داونز مع الخطيب.. ويؤكد: محمد هانى معندوش كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الاعلامى أحمد شوبير إصابة محمد هانى الظهير الايمن للنادى الاهلى بفيروس كورونا مشيراً إلى أن هناك جلسة ودية جمعت محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع باتريس موتسيبى رئيس صن دوانز الجنوب أفريقى على هامش نهائى القرن ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" محمد هانى معندوش كورونا ، نتيجة مسحة الاهلى التى أجريت أمس لم تظهرنتائجها حتى الان ، وطلعت شائعة هانى فكلمت الولد لان كلهم زى ولادى قالى ياكابتن معنديش كورونا أنا أول مرة أسمع منك الكلام ده".

وتابع أحمد شوبير:" عايز أقول حاجة أنا حتى الان لم أحضن ابنى مصطفى لتهنئته بلقب دوري الابطال الافريقى ، اتعودت مسملش عليه بالايد عشان احافظ عليه وبطبق الاجراءات الاحترازية بحذافيرها فى هذا الملف".

وعن صفقة سيرينو قال شوبير:"باتريس موتسيبى رئيس نادى صن دوانز حضر نهائى القرن بطائرة خاصة لدعم موسيمانى ، وحضر المباراة وهنأ موسيمانى ثم غادر على الفور وجمعته جلسة ودية على هامش المباراة مع محمود الخطيب وكان في كلام بشأن سيرينو ولم يستطع الاهلى دعوته لزيارة القلعة الحمراء لضيق الوقت ، موتسيبى مرشح لرئاسة الاتحاد الافريقى الكاف وهو من أغنى عشر شخصيات فى القارة الافريقية ثروته تقدر ب 2.4 مليار دولار ".

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم الإثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

وعاشت جماهير الأهلي أفراحا حتى الساعات الأولى من صباح السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية باستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.