شكرا لقرائتكم اليوم..المخضرم حلمى طولان يحتفل بعيد ميلاده الـ"71" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل حلمى طولان ، المدير الفنى لإنبى ونجم الزمالك الأسبق، اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ71 لاسيما أنه من مواليد 30 نوفمبر 1949 ، لعب حلمى طولان لنادى الزمالك فى الفترة من 1972 حتى 1979 ، وحصد ثلاث بطولات فقط فى مسيرته كلاعب، حيث توج بالدورى الممتاز، ولقبين كأس مصر.

فى الإدارة الفنية للمنتخبات، درب طولان منتخب مصر الأولمبى والشباب دون 17 و19 عاما ، على صعيد الأندية، بدأ حلمى طولان تولى الإدارة الفنية للزمالك فى مباراة واحدة موسم 1999-2000، وكانت أمام القناة.

تولى حلمى طولان الإدارة الفنية خلفا لمحمود أبو رجيلة بعد تراجع نتائج الفريق وكانت أمام القناة وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-1، وشهدت المباراة خمس ركلات جزاء.

احتسب للزمالك أربع ركلات سجل منها ثلاثة، وواحدة للقناة، وخرجت عصام بهيج المدير الفنى للقناة ليؤكد أن الركلات جميعها صحيح، وكان يدير المباراة جمال الغندور.

بعد ذلك تعاقد الزمالك مع الألماني أوتوفيستر، وحل طولان معه مدربا عاما ، ونجح طولان فى مساعدة أوتو فيستر منذ يوليو 1999 وحتى أبريل 2002 في تحقيق العديد من البطولات .

اللقب الأول الذى حصده كان الدورى الممتاز موسم 2000-2001 بعد تصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الأهلي الوصيف.

تبعه الفوز بكأس السوبر المصري على غزل المحلة في 2001 بهدفين لهدف سجلهما حازم إمام وتعادل محمد محروس العتراوي، وخطف حسام حسن الهدف القاتل في الدقيقة 117 من المباراة التى ذهبت للوقت الإضافى.

ونال بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس موسم 2000 بعد فوزه على كانون ياويندي في المباراة النهائية بنتيجة 4-3 بمجموع اللقاءين، الذهاب فاز الزمالك 4-1 بأقدام حسام عبد المنعم وطارق السعيد وعبد الحميد بسيوني وعبد اللطيف الدوماني، وفي العودة خسر بهدفين ، البطولة هي التى أهلت الزمالك لكأس العالم للأندية كأول فريق مصرى يتأهل لهذه المنافسة، ولكن تم الإلغاء بسبب أزمة الرعاة.

وفى 7 يوليو 2013 تولى حلمى طولان منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلفاً للمدرب البرازيلي جورفان فييرا، نجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ خمسة سنوات، ثم رحل فى 21 يناير 2014.

تولى تدريب أندية حرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادي المصري والشرطة و طلائع الجيش وحالياً انبى .

إبان قيادته لحرس الحدود نجح فى الفوز على الزمالك بخماسية دون رد فى المباراة الشهيرة موسم 2005-2006