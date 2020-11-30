شكرا لقرائتكم أوباما يودع أمير مرتضى منصور :" شكراً يازملكاوى عملت اللى عليك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك ، أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالقلعة البيضاء عبر حسابه على انستجرام حيث نشر صورتهما معاً وعلق قائلا :" شكراً يازملكاوى عملت اللى عليك"

وودع أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بعد القرار الذى أصدرته وزارة الشباب والرياضة مؤخراً بإيقاف المجلس الحالى للقلعة البيضاء وإحالة مخالفاته المالية إلى النيابة العامة، وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصى على تويتر: اليوم صباحا تم توجيه الشكر لي على المرحلة السابقة، بالتالي اليوم أرحل عن نادي الزمالك بعد 28 شهراً وأعود لمكاني مشجعًا للنادي يومًا ما كان أقصى أحلامي منذ الطفولة هو ارتداء قميص نادي الزمالك والتشرف بتمثيله والفوز معه ببطولات كلاعب ولم تكتب لي.

أضاف: لكني تشرفت شرف اكبر بالإشراف على فريق الزمالك والنجاح في تحقيق ٥ بطولات تسعد جماهيره على مدار عامين ولكن كمسئول، لم يكتب لي الاستمرار ولم اتمكن من استكمال ما بدأته وما تمنيته من تطوير لكن وجودي على رأس منظومة الكرة شرف لا يوازيه شئ.

واصل: شكرًا لمجلس الادارة وشكراً مرتضى منصور على ثقتك فيا وعلى ما قدمته للزمالك لولاك لما نولت هذا الشرف ، اتمنى اكون رفعت رأسك كأحد العاملين في النادي وكأبن قبل أي شئ.

أردف: شكرًا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والادارية والعمال ، تشرفت بالعمل معكم أتمنى التوفيق لكم جميعا وفعلاً اتشرفت بكل لاعب في الجيل ده كنت رجالة استحقيته ما وصلته من بطولات و حب واحترام من جماهيركم.

استكمل: جماهير نادي الزمالك بدأت علاقتنا في مساحة من الشك في قدرتي على النجاح ونجحنا كفريق كرة القدم في اسعادكم في اوقات كثيرة بدعمكم وثقافتكم وحبكم للكيان مكسبي الكبير هو ثقتكم فيا واحترامكم ليا كل كلمات الشكر لا تكفي وأرجو تقبلوا اعتذاري عن أي تقصير واتمنى اني كنت عند حسن الظن.

واختتم: أتمنى كل التوفيق لمن سيقود النادي ولمن سيخلفني في ادارة كرة القدم من اليوم سأدعم الفريق كمشجع و سأعود يوماً ما ولكن أقوى مما سبق.