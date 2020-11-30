مواعيد مباريات اليوم الاثنين.. تريزيجية يقود أستون فيلا أمام وست هام يونايتد

تقام اليوم الاثنين عدد من المباريات الهامة في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها في الدوريين الإنجليزي والإيطالي، بالإضافة إلى بعض مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

الدوري الإنجليزي اليوم

ليستر سيتي VS فولهام، الساعة 07:30 مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

وست هام يونايتد VS أستون فيلا، الساعة 10:00 مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي اليوم

تورينو VS سامبدوريا، الساعة 07:30 مساء.

جنوى VS بارما، الساعة 09:45 مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.



الدوري الإسباني

ريال بيتيس VS إيبار، الساعة 10:00 مساء.

دوري أبطال آسيا اليوم

إف. سي. طوكيو VS أولسان هيونداي، الساعة 12:00 ظهرا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

بكين جوان VS إف سي سيئول – الساعة 12:00 ظهرا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.

شنجهاي شنوا VS بيرث جلوري، 03:00 عصر، الساعة تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

تشيانجراي يونايتد VS ميلبورن فيكتوري، الساعة 03:00 عصرا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.

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