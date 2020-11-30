تفاصيل اللحظات الآخيرة لأمير مرتضى منصور بالزمالك وماذا قال للاعبين بعد استقالته من منصبه ؟ (فيديو)





حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على توديع لاعبي الفارس الأبيض بعد تقديمه استقالته من منصبه.

وقال أمير مرتضى منصور خلال جلسته مع لاعبي الفريق: “أشكركم على ما قدمتوه في مباراة الأهلي كنتوا رجالة وكل الناس كانت فرحانه بيكوا رغم أننا لم نفز بالدوري أو إفريقيا وأول مرة يكون الناس عايزة تحافظ عليكوا ومنتظرين منكوا المزيد”.

وأضاف: “أريد أن أبلغكم أن هذا هو اليوم الأخير لي ولمرتضى منصور وتم حل المجلس اليوم بشكل رسمي، وأنا اتشرفت جدا أنني عملت معكم وسيكون هذا شئ للذكرى لي ولأولادي، أن النادي في أخر عامين كنت أنا مشرف على فريق الكرة فيه”.

وتابع: “لا أعلم من سيكون مسئول عن النادي غدا ولكن أهم شئ أننا تركنا أفراد ولاعبين من سيأتي بعدنا سيعمل بشكل جيد مع أفضل لاعبين في مصر”.

وواصل: “لا يوجد شئ في يدنا لنقم به ولديكم مباراتين الفترة المقبلة واتمنى أن ما يحدث لا يؤثر عليكم فالجميع ينتظر منكم الكثير ونحن شخصيا ننتظر الكثير حتى ونحن خارج النادي، وسأحاول أن أكون قريب منكم لأي ظرف”.

وأكمل: “أتمنى ألا نتفكك وألا تتفككوا أنتم أيضا عملنا مع بعض وقت طويل وبيننا أشياء جيدة وسيئة نتمنى أن نحافظ عليها، ولا أعلم لماذا كل ذلك يحدث ولكن ده مكتوب على الزمالك”.

وأضاف: “الموضوع أصبح بين إيديكم الآن لا أريد أن يتفتت هذا الفريق بالطبع لكل فرد منكم عقده وراتبه ولكن يجب أن نتماسك أكثر الفترة المقبلة، وحتى أخر لحظة بعمل مع زاهر على مقدمات العقود والقيد رغم علمي بهذا الأمر منذ يومين تقريبا، حتى نترك المكان أفضل مما استلمناه”.

وزاد: “هندوس على نفسنا شوية لحد ما نعرف مين هييجي يمسك النادي وأنا شخصيا لو حابب يعرف عني أي شئ يخص الفرقة أو مصير الفرقة سأبلغه بها وسيتم تنفيذها مهما كانت، ونحن كنا أقوياء بكم ولكنكم أقوى الآن من كل ما يحدث”.

واختتم أمير مرتضى حديثه قائلا: “أشكركم كثيرا وأتمنى أن ترفعوا كأس مصر ونحتفل به جميعا فنحن ننتظر منكم الكثير”.

شيكابالا يوجه رسالة لأمير

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، على توجيه رسالة خاصة إلى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة للأبيض عقب رحيله عن النادي.

وقال شيكابالا، لأمير مرتضى منصور، خلال فيديو نشره منذ قليل من توديع اللاعبين: “نشكرك على الفترة التي قضتها معنا فبعيدا عن الفريق، كان أي فرد مننا يحتاج إلى شىء تقوم بتنفيذه له على الفور”.

وتابع: “أي نجاح حدث مع هذا الفريق يحسب لك، فأنت من تعاقدت مع كل هؤلاء اللاعبين، وأعدت البعض الآخر ومنهم أنا شخصيا، ولولاك لم أكن لأقف هذه الوقفة اليوم، وكل هؤلاء اللاعبين يشكروك على ذلك”.

وأضاف: “أنت معنا حتى رغم رحيلك فأنت صديق وأخ لنا، وأقول لك أن هذه الفرقة ستوفى بوعدها معك وسنحصد بطولة كأس مصر ونحتفل به جميعا”.