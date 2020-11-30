بالمواعيد والقنوات الناقلة.. فيلا ضيفًا على وست هام.. ومواجهات نارية بأبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:
تقام اليوم الاثنين، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى، كما تستأنف منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
وفيما يلي نستعرض مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:
الدوري الإنجليزي (الجولة العاشرة)
7:30- ليستر سيتي vs فولهام
10:00- وست هام يونايتد vs أستون فيلا
دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)
12:00- اف سي طوكيو الياباني vs أولسان هيونداي الكوري الجنوبي
12:00- بكسن جوان الصيني vs إف سي سيئول الكوري الجنوبي
3:00- شنغهاي شنهوا الصيني vs بيرث جلوري الاسترالي
3:00- تشيانغراي يونايتد التايلاندي vs ميلبورن فيكتوري الاسترالي
الدوري الإسباني (الجولة الـ11)
10:00- ريال بيتيس vs إيبار
الدوري الإيطالي (الجولة التاسعة)
7:30- تورينو vs سامبدوريا
9:45- جنوي vs بارما
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