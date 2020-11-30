شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للاتحاد السكندري فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكر مغلق اليوم الاثنين استعداداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة من مساء غداً بالسويس في نصف نهائي كأس مصر ،ويُعلن موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق عقب مران اليوم ومن المقرر أن تشهد القائمة بعض الصفقات الجديدة التى تم إبرامها الصيف الجاري وهي المغربي بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر والرباعي العائد من الإصابة ناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف.

فيما تحولت عينة وليد سليمان لاعب الأهلي من إيجابية الي سلبية ليتعافي اللاعب من فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرا وحرمه من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا وخضع وليد سليمان لمسحة طيبة خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة سلبية ليصبح اللاعب جاهز للمشاركة في تدريبات ومباريات الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أقام حفل تكريم لفريق الكرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة على حساب الزمالك ، حيث حرص مجلس الخطيب على إقامة حفل تكريم للفريق بمقر الجزيرة مساء أمس الأول ، السبت، حضره جميع اللاعبين والجهاز الفني تكريماً وتقديراً لهم بالتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة ، وجاءت الحفل وسط "زفة بالمزمار البلدي" التى صالت وجالت داخل أرجاء النادي باللاعبين ومعهم كأس أفريقيا التى حصدها النارد الأحمر بعد غياب 7 سنوات ،

من جانبه ، أعرب محمود الخطيب رئيس النادى ، عن سعادته البالغة بتحقيق الفريق الكروى الأول لقب أفريقيا التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء ، قائلاً: "سعيد جدًا باستعادة اللقب الغائب منذ سنوات، والأهلى يستحق يكون فى هذه المكانة، واجيال لاعبين وأجهزة فنية وإدارة تعمل بحب وكأسرة واحدة، ومعهم جماهير الأهلى لدفع تلك العجلة.