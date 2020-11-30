شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته غداً استعداداً للقاء العودة أمام سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تدريباته غداً الثلاثاء على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التى يحصل عليها اللاعبون عقب العودة من رحلة جيبوتى، حيث نجح المقاولون فى انتزاع انتصار هام على نظيره أرتا سولار بهدف نظيف فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية.

من جانبه، أشاد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب بأداء لاعبيه وجهازه الفنى فى أول ظهور أفريقى بالكونفدرالية منذ زمن طويل ، وقال محسن صلاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لاعبو المقاولون العرب كانوا رجالة وقدموا مباراة كويسة للغاية وحققوا فوز مهم ، نتطلع لتحقيق فوز ثانى فى لقاء العودة لحسم التأهل للمباراة التالية ومواجهة النجم الساحلى التونسى".

وتابع محسن صلاح :" مباراة العودة مع بطل جيبوتى سوف تقام فى 4 ديسمبر المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وبدأنا الاستعداد من الامس بعمل تدريبات استشفائية ، وسنعود اليوم للقاهرة بعد رحلة متوقع أن تكون طويلة وتشهد ترانزيت فى أثيوبيا وسنصل فجراً وخضعنا لمسحة كورونا وجاءت سلبية الحمد لله".

وأردف رئيس المقاولون العرب:" ليس هناك لاعب هو الافضل كل الفريق كان متميز وأتمنى الاستمرار على نفس الجدية والتركيز لمواصلة التألق بالبطولة الافريقية".

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بتقدم المقاولون بهدف نظيف سجله ألكس سونج لاعب أرتا سولار بالخطأ فى مرماه خلال الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعد رمية تماس متقنة أرسلها لاعب المقاولون وتداخل فيها فادى نجاح مدافع ذئاب الجبل.