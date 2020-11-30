شكرا لقرائتكم بعد فشل صفقة مودى .. الإسماعيلى يبحث تدعيم الدفاع بصفقة أجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبحث لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلي عن صفقة أجنبية لتدعيم خط دفاع الدراويش فى الموسم الجديد بعد فشل ضم مدافع محلى ، وتلقى النادى الاسماعيلى إخطاراً من الاتحاد العربى لكرة القدم بمد فترة القيد بالبطولة العربية حتى السادس من ديسمبر المقبل بدلا من 30 نوفمبر الجارى لإفساح الفرصة أمام الفرق المشاركة لتسجيل الصفقات الجديدة قبل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفشلت صفقة انتقال أحمد عبد العزيز مودى مدافع مصر المقاصة لصفوف النادى الإسماعيلى، بعدما تمسك النادى الفيومى بالحصول على مقابل مادى نظير الاستغناء عن اللاعب بينما تمسك الدراويش بإبرام صفقة تبادلية تقضى بعودة مودى للفريق الأصفر مقابل انضمام الثنائى إبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم لصفوف المقاصة، وكان الإسماعيلى يرغب فى التعاقد مع مودى لتدعيم خط دفاعه بالموسم الجديد

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .