مدحت العدل: جماهير الأهلي تهاجم شيكابالا من 15 سنة ..ولو الكلام ده حصل بالخارج الدنيا هتخرب

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل إن جماهير النادي الأهلي تهاجم لاعب الزمالك "شيكابالا" من 15 سنة مضت، معقبا: مندهش من الناس التى تقول لو الجماهير سبتك لا ترد.

وأضاف "العدل" خلال لقائه ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": شيكابالا إنسان فلا يجوز أن يتعرض للسباب بالأم والزوجة والعرض ويقف جماد.

وتابع: الحقيقة موجعة وشيكابالا حقيقة، الأكاذيب لا توجع، ومندهش من مطالبة اللاعب بعدم الرد على الجماهير، في النهاية اللاعب انسان، وكابتن إكرامي وكابتن مجدي عبد الغني حينما سبتهم الجماهير ردوا، فلماذا تطالبون شيكابالا بعدم الرد على الإساءة له ولأسرته, معقبا: لو اللى اتعمل فى شيكابالا حدث فى الخارج الدنيا هتخرب.

وتساءل "العدل": هل يستطيع أحد أن ينكر استمتاعه وهو يشاهد مباراة كرة قدم؟".مضيفًا: "لا يعقل أن تكون بتفهم كورة ولا تحب شيكابالا، ومهاجمو اللاعب قلة مارقة",