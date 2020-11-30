شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك استعداداته مساء اليوم، الإثنين، لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر، والتى يحرص خلالها الأبيض لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على البطولة الذى يحمل لقبها من النسخة الماضية، فيما ستشهد المباراة استمرار غياب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للأبيض، بسبب خضوعه للبرنامج التأهيلى الذى يخضع له من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت به فى عظمة الترقوة وأدت إلى ابتعاده عن الفريق طوال الفترة الماضية التى تجاوزت الثلاثة أشهر منذ إصابته فى مباراة الأهلى الشهيرة بقمة الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ومن المقرر أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الختامى للفريق مساء اليوم، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام طلائع الجيش.

فيما يحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، خلال المران الأخير للفريق، على معالجة الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام الأهلى فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، وانتهت بتتويج الأحمر باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه، بالإضافة إلى الحديث مع اللاعبين على ضرورة مصالحة الجماهير فى مباراة الغد أمام طلائع الجيش، وذلك بعد ضياع اللقب الإفريقى، وتحقيق الفوز للتأهل إلى نهائى كأس مصر، خاصة أنها قد تشهد مواجهة الأهلى مرة أخرى فى المباراة النهائية، حال تأهل الفريقين إلى النهائى، حيث يرى المدرب البرتغالى أنه سيكون دافع قوى للثأر من المارد الأحمر وتحقيق لقب كأس مصر على حسابه.

ونجح الفارس الأبيض فى التأهل إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.