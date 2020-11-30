شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتوصل لاتفاق مع شعب صنعاء لحسم أزمة البطاقة الدولية لعمر الداحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن توصل نادى أسوان إلى اتفاق مع نظيره شعب صنعاء بخصوص اتمام صفقة اللاعب اليمنى عمر الداحى، وذلك بعد وجود أزمة فى استخراج البطاقة الدولية للاعب وقال أمين فى تصريحات خاصة، أن البطاقة الدولية للاعب ستصل خلال الـ 48 ساعة المقبلة بعد الاتفاق مع ناديه السابق.

ونجحت إدارة أسوان، فى الحصول على توقيع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ويعتبر الحلوانى الصفقة رقم 20 لأبناء الجنوب، حيث سبقه 19 صفقة أخرى وهم محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

فى سياق متصل، كشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.

وجاءت مباريات أسوان كالتالى:

1/ إنبى و أسوان

2/ أسوان و طلائع الجيش

3/ المصرى و أسوان

4/ أسوان و الجونة

5/ أسوان و الإسماعيلى

6/ مصر المقاصة و أسوان

7/ أسوان و غزل المحلة

8/ الإتحاد و أسوان

9/ أسوان و الزمالك

10/ وادى دجلة و أسوان

11/ أسوان و سيراميكا

12/ الإنتاج الحربى و أسوان

13/أسوان و البنك الأهلى

14/ المقاولون و أسوان

15/ أسوان و بيراميدز

16/ سموحة و أسوان

17/ أسوان والأهلى