رئيس الزمالك الجديد يكشف عن موقف باتشيكو وفرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، عن موقف مجلس الإدارة الجديد من بعض الملفات في فريق كرة القدم بنادي الزمالك.

وقال "البكري"، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار إن البرتغالي جيمي باتشيكو مستمر على رأس الجهاز الفني لنادي الزمالك، مؤكداً أن مجلس الإدارة يدرس التجديد للاعب فرجاني ساسي.

وتابع: "نقدم كل الدعم والمساندة لباتشيكو في الفترة المقبلة".

وتتسلم اليوم الاثنين اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.