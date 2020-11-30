فيليب كوتينيو: العالم كله افتقد مارادونا!

أكد فيليب كوتينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أن العالم فقد دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي.

وقال كوتينيو عقب فوز فريقه على أوساسونا برباعية نظيفة اليوم الأحد في الدوري الإسباني :”لقد فقدناه، إنه معبود العالم “.

وأضاف :”كرة القدم، وكل من احترمه سيفتقده، وكان ذلك مؤثرًا”.

وعن المباراة، قال كوتينيو :”نتدرب بقوة، ونحاول أن نستمتع بقدر المستطاع. كانت مباراة جيدة للجميع ونغادر الملعب ونحن سعداء”.

وأكد :”نفكر في كل مباراة على حدة، إنه موسم طويل وهناك الكثير ينتظرنا. سنحاول أن نقدم أفضل ما في وسعنا”.