مصر: القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التنمر ضد لاعب الزمالك “شيكابالا”

أوقفت السلطات المصرية الأحد 15 شخصًا بتهمة التنمر، عقب توجيه إهانات إلى قائد فريق الزمالك بكرة القدم، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.

وأكدت الداخلية توقيف “11 شخصًا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه بإحدى المقابر بمنطقة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة (دلتا النيل) وترديدهم هتافات الفاتحة على روح أحد لاعبي الزمالك”، مشيرين إلى اللاعب محمود عبد الرازق الملقب بـ”شيكابالا”.

وأضافت الوزارة أيضًا أنها ضبطت “4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسيء، بإظهار كلب بأحد الميادين في محافظة الأقصر (جنوب) يرتدى قميص نادى الزمالك”.

وكان مسؤول قضائي أكد لوكالة فرانس برس أن “النيابة العامة باشرت التحقيقات مع المتهمين”.

وبعيد تحقيق النادي الأهلي لقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوزه الجمعة على غريمه التقليدي الزمالك 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.

لكن مقطع فيديو من الأقصر أنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، يظهر مجموعة تحمل كلبًا أسود وتهتف له باسم شيكابالا (34 عامًا)، أثار غضب كثيرين نددوا بالعنصرية، خصوصًا وأن هذا النهائي التاريخي أقيم من دون جمهور جراء فيروس كورونا المستجد، وتحت شعار “لا للتعصب” احترازًا لأية مواجهات قد تحصل بين الجماهير خارج الملعب.

ولطالما شهدت مباريات الأهلي والزمالك حساسية مفرطة داخل الملعب وخارجه، نظرًا للمبارزة التاريخية بينهما.

وكتب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك “تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعومًا بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخير”.

وأضاف أن هذه الوقائع “قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول”.