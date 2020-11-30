نابولي يكتسح روما برباعية في ليلة وداع أسطورته مارادونا 

حسم نابولي ديربي الشمس لمصلحته، بتغلبه على ضيفه روما بأربعة أهداف نظيفة الأحد في ليلة خاصة ودع فيها نابولي نجمه السابق الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.



في المرحلة التاسعة من الدوري، اكتسح نابولي روما على ملعب سان باولو المزمع تغيير اسمه ليصبح ملعب دييغو مارادونا أو سان باولو-مارادونا، بأهداف لورنتسو إينسيني (31)، الإسباني فابيان رويز (64)، البلجيكي دريس مرتنس (81)، وماتيو بوليتانو (86).



ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس خلف يوفنتوس برصيد النقاط ذاته، فيما فرّط فريق العاصمة بفرصة الانفراد بالوصافة في حال فوزه ليتجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز السادس.



وبدأت المباراة بدقيقة صمت على مارادونا، مع خوض نابولي للمباراة بقميص جديد مشابه للمنتخب الأرجنتيني تكريماً لـ"الفتى الذهبي" الذي فارق الحياة الأربعاء عن 60 عاماً.



ورغم الدخول القوي لروما بتسديدة الإسباني بيدرو رودريغيس من حدود المنطقة اعتلت المرمى في الدقيقة الثانية، عاد نابولي ليفرض سيطرته بعد الدقيقة العاشرة التي أوقف فيها الحكم المباراة (في إشارة إلى رقم 10 الذي ارتداه مارادونا) وصفق اللاعبون لمدة دقيقة.



وتحصل مرتنس على ضربة حرة مباشرة، انبرى لها إينسيني مسجلاً هدف التقدم في الدقيقة 31 قبل أن يتوجه إلى مقاعد البدلاء ويحمل قميص نابولي الذي يحمل اسم مارادونا والرقم 10 وقبّله تكريماً.



وقال إنسيني بعد المباراة "نهدي النتيجة له ولكل المدينة. عشنا أياماً حزينة للغاية. مارادونا بالنسبة لنا كان عظيماً".



وفي الدقيقة 64، سدد رويز أرضية قوية من خارج المنطقة، سكنت في الشباك إلى يسار الحارس الذي لم يحرك ساكناً.



ثم سجل الفريق الجنوبي الهدف الثالث حين تابع مرتنس تسديدة ارتدت من الحارس 81، قبل أن يضيف بوليتانو هدفاً رابعاً رائعاً بعدما اخترق المدافعين وتخطى الحارس (86).



ويأمل نابولي أن ينافس على اللقب الطامح بتحقيقه للمرة الثالثة بعدما قاده مارادونا إلى لقبيه الوحيدين في تاريخه عامي 1987 و1990.



وسبق للاعبي نابولي أن كرموا مارادونا الخميس قبل مباراة فريقهم مع رييكا الكرواتي (2-صفر) في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على ملعب "سان باولو"، وذلك من خلال ارتداء القميص رقم 10 واسم الأسطورة.



ومنذ إعلان خبر الوفاة، توافد الآلاف من أنصار نابولي باتجاه ملعب "سان باولو" الذي سيطلق عليه قريباً اسم مارادونا كما اقترح عمدة المدينة الأربعاء، في حين صرح رئيس النادي اوريليو دي لورنتيس "اعتقد أنه من المنصف أن نسمي ملعب سان باولو باسمك لكي تبقى معنا".



وترك مارادونا بصمة لا تمحى في تاريخ نابولي الذي دافع عن الوانه على مدى سبع سنوات بين 1984 و1991، وقاده فيها الى إحراز اللقب المحلي مرتين، وكل من كأس الاتحاد الاوروبي وكأس ايطاليا مرة واحدة.

المصدر: بي إن سبورت