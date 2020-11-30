شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوجبل» يوجه رسالة لأمير مرتضى بعد رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك، رسالة إلى المشرف العام على الكرة السابق أمير مرتضى منصور، بعد رحيل الأخير عن القلعة البيضاء عقب توجيه الشكر له، صباح الأحد.
وقال «أبوجبل»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أمير مرتضي أديت مهمتك على أكمل وجه حسينا بجد بمعني الاحترام والعمل الإداري المحترف داخل جدران نادي الزمالك».
وأضاف: «نتمني إن يكون رجوعك لبيتك قريب جدًا»
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,183
-
تعافي
102,490
-
وفيات
6,621
كانت هذه تفاصيل خبر «أبوجبل» يوجه رسالة لأمير مرتضى بعد رحيله عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.