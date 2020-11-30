شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يوضح دور «شيكابالا» في إنهاء أزمة ما بعد مباراة نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حسين الشحات جناح النادى الأهلى، اليوم الأحد، عن المشادات التي حدثت عقب نهاية مباراة الزمالك في نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقال حسين الشحات في تصريحات لقناة «دى إن سى»، إنه ذهب لمصطفى محمد بسبب حدوث موقف بينهما قبل نهاية اللقاء، ما جعله يذهب إليه عقب نهاية المباراة بفوز الأهلى.

وأضاف «الشحات» أن كل هذه المواقف تحدث بين اللاعبين، وفى النهاية هما لاعبون في نفس المنتخب وبمجرد أن تواصل أحدهما مع الآخر انتهى كل شىء.

وعن محمود شيكابالا، قال جناح النادى الأهلى، إن قائد نادى الزمالك من الشخصيات المحببة إليه، مشيرًا إلى أن «الأباتشى» كان أول اللاعبين سعيًا لإنهاء المشكلة التي اشتعلت عقب المباراة.