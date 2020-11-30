شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك السابق: اللجنة المعينة لها خبرات كبيرة وأهل ثقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى عبدالخالق، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن اللجنة المعينة لإدارة القلعة البيضاء، لها خبرات كبيرة سابقة وأهل ثقة.

وأضاف مصطفى عبدالخالق خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «مؤسسة عملاقة بحجم الزمالك لن تسقط لامتلاكها مجموعة من الرموز على جميع المستويات، والتجديد لفرجاني ساسي أحد أهداف اللجنة الجديدة في الزمالك».

وأكمل: «مجلس الزمالك المنحل غير أهل لإدارة المال العام وفقا لقرار اللجنة القضائية وتم ايقاف المدير التنفيذي والمالي بالزمالك لحين انتهاء التحقيق أو اقرب جمعية عمومية».

وأكد: «الفترة الماضية شهدت دخول أكثر من 2.5 مليار جنيه لخزينة الزمالك من قيمة العضويات الجديدة، واعترضنا على لائحة مرتضى منصور لما شهدته من صلاحيات مطلقة له».