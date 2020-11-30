شكرا لقرائتكم خبر عن «نافاس» يؤمن باريس سان جيرمان في معركة مانشستر يونايتد في «التشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، يمكنه الاعتماد على الثنائي ماركينيوس وكيلور نافاس، أمام مانشستر يونايتد الأربعاء المقبل بعد تعافيهما من الإصابة.
وأشار التقرير إلى أن الثنائي ماركينيوس وكيلور نافاس، غاب عن صفوف الفريق الباريسي منذ المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي ضد بوردو، والتي انتهت بالتعادل (2/2).
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الوضع في مصر
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اصابات
115,183
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تعافي
102,490
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وفيات
6,621
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