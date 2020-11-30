شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة تكريم «مارادونا».. نابولي يسحق روما في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق نابولي على ضيفه روما 4-0 في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة 9 من الدوري الإيطالي. وعلى ملعب (سان باولو)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق اللاعب لورينزو إنسيني في الدقيقة (30) قبل أن يضيف زميله فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة (64).

وفي الدقيقة (81) أضاف اللاعب درايس ميرتنز الهدف الثالث لنابولي قبل أن يسجل اللاعب ماتيو بوليتانو الهدف الرابع (86). وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الذئاب عند 17 نقطة أيضا في المركز السادس.