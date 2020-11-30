شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الجديد يعلنها: «باتشيكو» مستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الاستمرار في الموسم الجديد.

وقال المستشار أحمد البكري في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «باتشيكو مستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك».

وتابع: «نقدم كل الدعم والمساندة لباتشيكو في الفترة المقبلة».