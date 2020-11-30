شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات ليفركوزن في البوندسليجا تتوقف أمام هيرتا برلين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقف هيرتا برلين سلسلة انتصارات مضيفه بايرليفركوزن، التي استمرت طوال المراحل الخمس الأخيرة من بطولة الدوري الألماني، وحرمه من التقدم إلى وصافة الترتيب، بعدما تعادل معه بدون أهداف اليوم الأحد في المرحلة التاسعة للمسابقة.
وأصبح ليفركوزن في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر)، ونقطة واحدة خلف لايبزيج، صاحب المركز الثاني. في المقابل، ارتفع رصيد هيرتا برلين إلى 8 نقاط في المركز 13.
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