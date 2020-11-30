شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: «موسيماني» لم يجيد التعامل مع مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على أداء النادي الأهلي وطريقة إدارة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، خلال لقاء نهائي القرن أمام الزمالك والتي حسمها فريق القلعة الحمراء.

وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار» إن هناك عدد من اللاعبين لم يظهروا نهائيًا في اللقاء رغم مشاركتهم في التشكيل الأساسي وعلى رأسهم حسين الشحات.

وتابع: «موسيماني أخطأ في إدارة اللقاء سواء في تغيير التشكيل أو التبديلات والأهلي لم يقدم كرة قدم في المباراة».