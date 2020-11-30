شكرا لقرائتكم خبر عن «ميندي» يواصل التألق مع تشيلسي في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة شبكة «أوبتا»، للإحصائيات، إن لقاء توتنهام وتشيلسي الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، تعد المباراة الخامسة التي يحافظ فيها السنغالي إدوارد ميندي، على نظافة شباكه خلال معاك «البلوز» في البريميرليج.
وفي المجمل، حافظ «ميندي» على نظافة شباكه في 8 من أصل 11 مباراة، في كل المسابقات.
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الوضع في مصر
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اصابات
115,183
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تعافي
102,490
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وفيات
6,621
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