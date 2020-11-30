شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون والاتفاق يكتفيان بالتعادل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خرج فريقا التعاون والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تقدم التعاون أولاً عن طريق سعيد الربيعي مدافع الاتفاق بالخطأ في مرمى فريقه (د: 13)، وأدرك الاتفاق التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بإتقان المتخصص فيليب كيش (د: 44)، وبهذه النتيجة وصل التعاون للنقطة التاسعة وفي المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة السابعة وفي المركز الحادي عشر.



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