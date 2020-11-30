شكرا لقرائتكم خبر عن نوفمبر.. قصة مجد كتبها الهلاليون والان مع التفاصيل
ولم تتوقف الطموحات الهلالية التي يقودها رئيس النادي فهد بن نافل على اللقب القاري، بل بدأت الكتيبة الزرقاء في السير على نهجها المعتاد في المنافسة على الألقاب والبطولات، لينال مراده ويفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان متفوقاً على أبرز منافسيه النصر برباعية وبفارق نقطي كبير. وحينما حل نوفمبر الجاري وبدأت الأفراح الهلالية بذكرى الآسيوية السابعة، واستعادة فصولها ومحطاتها، قدم الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين هدية لعشاقه بعد أربعة أيام من ذكرى الـ24 من نوفمبر، ليسجل إنجازاً استثنائياً وتاريخياً، بجمعه للقب الدوري والكأس وأبطال الدوري، ليؤكد أنه لا أحد يشبه الهلال.
وطوال الأشهر التي فصلت بين نوفمبر الماضي والجاري، مهما علت الأصوات المنافسة للهلال، إلا أنها تسقط أمام هيبة وكبرياء الموج الأزرق، الذي اعتاد محبوه على سماع كلمة «مبروك» باستمرار ومن دون انقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر نوفمبر.. قصة مجد كتبها الهلاليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.